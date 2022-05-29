INIZIA LA NUOVA STAGIONE DEGLI INCENDI: VASTO ROGO IN ZONA PONTE BARCA
Con l’arrivo del caldo sono ripresi gli incendi di sterpaglie. Un vasto rogo si è sviluppato nelle campagne in zona Ponte Barca.Le fiamme, alimentate dal vento, si stanno velocemente propagando rischi...
Con l’arrivo del caldo sono ripresi gli incendi di sterpaglie. Un vasto rogo si è sviluppato nelle campagne in zona Ponte Barca.
Le fiamme, alimentate dal vento, si stanno velocemente propagando rischiando di avvicinarsi ad alcune abitazioni rurali e attività commerciali della zona.
La zona ricade su un’area protetta ed è stata negli anni interessata da altri roghi.
In fumo diversi ettari di terreno, principalmente canneto, agrumeti, e macchia mediterranea.
Per spegnere il fronte, abbastanza esteso stanno operando i Vigili del Fuoco.