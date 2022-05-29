INIZIA LA NUOVA STAGIONE DEGLI INCENDI: VASTO ROGO IN ZONA PONTE BARCA

95047

Con l’arrivo del caldo sono ripresi gli incendi di sterpaglie. Un vasto rogo si è sviluppato nelle campagne in zona Ponte Barca.Le fiamme, alimentate dal vento, si stanno velocemente propagando rischi...

29 maggio 2022 14:58
Cronaca
Con l’arrivo del caldo sono ripresi gli incendi di sterpaglie. Un vasto rogo si è sviluppato nelle campagne in zona Ponte Barca.

Le fiamme, alimentate dal vento, si stanno velocemente propagando rischiando di avvicinarsi ad alcune abitazioni rurali e attività commerciali della zona.

La zona ricade su un’area protetta ed è stata negli anni interessata da altri roghi.

In fumo diversi ettari di terreno, principalmente canneto, agrumeti, e macchia mediterranea.

Per spegnere il fronte, abbastanza esteso stanno operando i Vigili del Fuoco.

