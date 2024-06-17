INIZIANO GLI ESAMI DI TERZA MEDIA, A CATANIA COINVOLTI 11.487 STUDENTI

In Sicilia sono 47.570 le alunne e gli alunni che nell’anno scolastico 2023-2024 hanno frequentato il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado (medie).Erano stati 48.372 nell’anno scolastico...

In Sicilia sono 47.570 le alunne e gli alunni che nell’anno scolastico 2023-2024 hanno frequentato il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado (medie).

Erano stati 48.372 nell’anno scolastico precedente. La provincia in cui si conta il maggior numero di alunne e alunne di terza media è Palermo con 12.451 (118 in meno rispetto al 2022-2023), segue Catania con 11.487, numero che rimane sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (11.481). Al terzo posto la provincia di Messina con 5.412, Agrigento con 3.805, Trapani con 3.719, Siracusa con 3.715, Ragusa 3.122, Caltanissetta 2.448 e infine Enna con 1.437.

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro si è recato questa mattina nella sede dell’Istituto Comprensivo ‘Giuliana Saladino’ nel quartiere Cep di Palermo dove 48 alunne e alunni di terza media e 29 adulti (5 in più dello scorso anno) hanno affrontato il primo giorno di esame con la prova di matematica. Domani Italiano e mercoledì le lingue straniere. Seguiranno le prove orali.