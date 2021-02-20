Iniziata la vaccinazione per gli over 80. 576 dosi di vaccino programmate oggi all’Asp di Catania

È iniziata questa mattina, nell’ambito della fase 2 del programma di vaccinazione contro il Covid-19, la somministrazione dei vaccini rivolta alla popolazione d’età pari o superiore agli 80 anni.Nove...

Nove i Punti di Vaccinazione attivi all’Asp di Catania, rispettivamente, al PTA “San Luigi” e al PTA “San Giorgio” e negli Ospedali di Acireale, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Giarre, Militello V.C. e Paternò. 576 le vaccinazioni programnmate.

Questa mattina, al PTA “San Luigi”, il saluto agli utenti prenotati per la vaccinazione, da parte del direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza, e del commissario per l’emergenza Covid, dr. Pino Liberti.

Presenti il dr. Antonino Rapisarda (direttore sanitario) e il dott. Giuseppe Di Bella (direttore amministrativo), il dr. Franco Luca (direttore del Dipartimento per le Attività territoriali), l’ing. Antonio Leonardi (direttore del Dipartimento di Prevenzione); la dr.ssa Francesca Papa (direttore del PTA “San Luigi”).

Con il coinvolgimento degli over 80, per i quali saranno utilizzati i vaccini Pfizer o Moderna, la campagna vaccinale è entrata nella “fase 2”.

I cittadini siciliani con più di 80 anni, e comunque tutti gli appartenenti alla classe 1941, possono prenotarsi tramite il sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o il numero verde 800.009.966 (attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 esclusi festivi).