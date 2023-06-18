95047

INIZIATI I LAVORI DI BONIFICA DELLA SP 57 (LA VECCHIA STRADA PATERNÒ-RAGALNA)

Così come concordato con la Provincia Regionale di Catania, l'amministrazione comunale di Paternò comunica che sono iniziati o lavori di bonifica delle strade provinciali, si inizia dalla sp 57 (la v...

18 giugno 2023 09:08
News
Così come concordato con la Provincia Regionale di Catania, l'amministrazione comunale di Paternò comunica che sono iniziati o lavori di bonifica delle strade provinciali, si inizia dalla sp 57 (la vecchia strada Paternò-Ragalna), continueremo con la sp 137 prima e seconda.

Confidiamo sempre nella collaborazione dei cittadini, il territorio e di tutti noi e insieme lo dobbiamo garantire prosegue il comunicato., avvisando che sono previste così come deliberato multe salate per i trasgressori fino ad arrivare al sequestro del mezzo.

