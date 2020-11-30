INIZIATIVA DEL M5S "IO COMPRO A PATERNÒ"

Il Movimento Cinque Stelle propone quest’iniziativa ai paternesi con l'obiettivo di sostenere i commercianti in questo periodo difficile.“Soprattutto in vista del Natale -affermano i consiglieri comun...

“Soprattutto in vista del Natale -affermano i consiglieri comunali- ci sentiamo in dovere di sensibilizzare i cittadini ad acquistare nel nostro territorio. Dietro ogni bottega c'è una famiglia che vive di quell’attività. L'intento è quello di azzerare i colori politici e la diversità di vedute dando un segnale di coesione e compattezza a questa città che ha bisogno di tutti noi. Inoltre -concludono i consiglieri Flammia, Ardizzone e Gresta- reputiamo importante gridare alla solidarietà in un momento così divisivo per Paternò. I paternesi per i paternesi, a sostegno di tutte le attività. Sarà una sfida importante ma siamo sicuri che la città possa accoglierla e vincerla.”