INIZIATIVA DI 12 CONSIGLIERI: DONATI 4 TERMOSCANNER ALLE STRUTTURE COMUNALI
“Così com’era già accaduto in altre due circostanze, abbiamo scelto di intervenire attraverso un piccolo fondo del quale ci siamo fatti promotori. Questa volta abbiamo ritenuto utile acquistare dei termoscanner per alcune strutture comunali, in particolare: la Biblioteca, la sede di piazza della Regione, l’ufficio della Pro Loco a Palazzo Alessi e uno dei Centri diurni. In un momento d’emergenza la rilevazione della temperatura è un fatto importante nella lotta al Covid-19.
Così come abbiamo già evidenziato in altre occasioni, in questa iniziativa non esistono steccati politici: esiste solo il mettere in campo piccole dosi di sensibilità”.
I consiglieri comunali:
Piero Cirino, Barbara Conigliello, Anthony Distefano, Marco Gresta, Rosanna Lauria, Giuseppe Lo Presti, Agata Marzola, Tuccio Paternò, Filippo Sambataro, Alfredo Sciacca, Emilia Sinatra, Patrizia Virgillito.