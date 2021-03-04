INIZIATO NUOVO PAROSSISMO SULL'ETNA

Ennesimo parossismo in corso sull'Etna, L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 01:00 UTC si registra un incremento dell'attività stromboliana al...

Ennesimo parossismo in corso sull'Etna, L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 01:00 UTC si registra un incremento dell'attività stromboliana al CSE,

accompagnata da emissione di cenere che si disperde rapidamente in atmosfera in

direzione NE. Contemporaneamente, anche il cratere della Voragine mostra una vivace

attività stromboliana con episodiche esplosioni che superano il livello dell'orlo craterico.

L'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un ulteriore incremento,

portandosi su valori alti; le sorgenti del tremore sono localizzate al CSE.

Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento,

anch'essi localizzati al CSE.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.