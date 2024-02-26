INIZIO SETTIMANA CON UN TEMPORANEO MIGLIORAMENTO, MA DA MERCOLEDÌ SI PROFILA L'ARRIVO DI UN CICLONE MEDITERRANEO

Nel corso come riporta il sito centrometeosicilia. degli ultimi giorni con la ritirata verso l’Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre si è aperta la porta atlantica favorendo l’ingresso lungo il Med...

Nel corso come riporta il sito centrometeosicilia. degli ultimi giorni con la ritirata verso l’Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre si è aperta la porta atlantica favorendo l’ingresso lungo il Mediterraneo centro occidentale di una saccatura nord Atlantica, in seno alla quale era inserito un vasto sistema perturbato che è stato preceduto da un flusso di correnti umide ed instabili di origine atlantica e seguite da masse di aria fredda di estrazione artico marittima.

Nella giornata di ieri questa massa d’aria ha determinato una nuova fase instabile e piovosa più attiva lungo il settore ionico della Sicilia e Calabria ma anche su buona parte del messinese, abbassamento della quota neve che si è spinta fin verso i 1300/1400 metri lungo i rilievi montuosi della Sicilia centro settentrionale.

Nel corso della giornata di domani il centro di bassa pressione tenderà a portarsi ulteriormente verso levante, determinando un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Ma questo miglioramento sarà solo a carattere temporaneo perché già sull’Europa occidentale è presente una nuova perturbazione atlantica che nel corso dei prossimi giorni tenderà a portarsi sul Mediterraneo centro occidentale, dando luogo ad una circolazione depressionaria che a partire dalla giornata di martedì darà il via ad una nuova fase di tempo instabile e perturbato che interesserà gran parte del centro sud e la Sicilia.

Si tratterà di una configurazione barica particolarmente insidiosa trattandosi di una depressione afro mediterranea e quindi monitorata costantemente perché da essa dipenderà l’esatta distribuzione dei fenomeni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 26 Febbraio

Al mattino lungo il settore tirrenico centro orientale ed il settore ionico dell’isola avremo condizioni di cielo nuvoloso con la possibilità di residue precipitazioni sparse, tendenza nel corso della giornata ad un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche. Altrove la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite alternate a qualche annuvolamento di passaggio ma con tendenza in serata ad un graduale incremento della nuvolosità a partire dal settore occidentale della Sicilia per velature e stratificazioni.

I venti inizialmente risulteranno da deboli a moderati dai quadranti nord occidentali con tendenza ad attenuarsi e a disporsi in serata dai quadranti meridionali, ad iniziare dal trapanese.

Mari generalmente mossi.

Temperature in graduale incremento.

Tempo previsto per Martedì 27 Febbraio

Giornata che fin dalle prime ore del mattino vedrà il passaggio di estese velature e qualche addensamento nuvoloso lungo il settore meridionale ed orientale dell’isola, ma con scarsa probabilità di precipitazioni.

Venti che tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali e a rinforzare.

Mari con moto ondoso in aumento, specie il Canale di Sicilia ed il mar Ionio.

Le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie lungo il settore tirrenico.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 28 Febbraio

Durante le prime ore del mattino si assisterà a partire dalla Sicilia occidentale e lungo il settore ionico, ad un ulteriore incremento della nuvolosità a cui potranno essere associate delle precipitazioni sparse da deboli a moderate, tendenza nel corso della seconda parte della giornata ad un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal trapanese per l’arrivo di piogge a carattere di rovescio o temporale.

Da valutare la possibilità che tra il pomeriggio e la serata si sviluppi lungo il Canale di Sicilia un fronte temporalesco anche di tipo V-shaped, a cui potrebbero essere associati dei fenomeni di forte intensità tra trapanese ed agrigentino. I fenomeni intensi saranno anche probabili lungo il settore ionico dell’isola, specie lungo il settore orientale del comprensorio etneo, che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1709-1800 metri specie nella seconda parte della giornata.

Venti moderati o forti dai quadranti sud orientali con tendenza a disporsi in serata dai quadranti nord occidentali ad iniziare dal trapanese.

Mari molto mossi.

Temperature in diminuzione a partire dal trapanese.