INIZIO SETTIMANA IN COMPAGNIA DELL'ANTICICLONE AFRICANO E DEL PULVISCOLO SAHARIANO
Sul Mediterraneo centrale affluiscono masse di aria umida e debolmente instabile che accompagnano il passaggio di una perturbazione atlantica in transito lungo l’Europa centrale ed il nord Italia.
Al suo seguito si assisterà ad un ulteriore consolidamento del campo anticiclonico che in quota servirà di un supporto sub tropicale, che comporterà un ulteriore incremento delle temperature che localmente potranno raggiungere i +40°C, specie lungo le aree interne della Sicilia, in un contesto di cielo che spesso risulterà velato e lattiginoso dovuto ad un ulteriore incremento della concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.
Ma adesso vediamo più nel dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni.
Tempo previsto per Lunedì 8 Luglio
Fin dal mattino e per gran parte della giornata avremo condizioni di cielo poco nuvoloso o velato per velature di passaggio accompagnate da una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione che conferiranno un aspetto lattiginoso.
I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le aree costiere.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature in ulteriore aumento con le massime che potranno raggiungere valori prossimi ai +40°C, specie lungo le aree interne della Sicilia centrale ed orientale.
Tempo previsto per Martedì 9 Luglio
Giornata che vedrà condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con velature di passaggio che, associata ad una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione, conferiranno al cielo un aspetto lattiginoso.
Venti in prevalenza deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature in lieve ed ulteriore aumento con le temperature che risulteranno ben al di sopra delle medie stagionali, tanto che si potranno registrare punte di +40/+41°C in particolar modo lungo le aree interne della Sicilia centrale ed orientale.
Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 10 Luglio
Anche la giornata di Mercoledì vedrà fin dalle prime ore del giorno condizioni di tempo stabile e soleggiato, anche se il cielo non risulterà particolarmente azzurro per via di una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.
Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature stazionarie o in lieve flessione ma con temperature che risulteranno ben al di sopra delle medie stagionali, con punte prossime ai +40°C lungo le aree interne della Sicilia.