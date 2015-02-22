Inner Wheel e Airforce Sigonella: via alla riqualificazione dell'oratorio di Santa Barbara

L'impegno per il recupero di un sito che verrà restituito alla sua funzione sociale

95047.it Una giornata di volontariato ma anche un'occasione per integrarsi e conoscere le realtà del territorio. Su iniziativa del club service paternese Inner Wheel Alto Simeto un gruppo di 16 militari del reparto 324 Predator Airforce di Sigonella in visita a Paternò per contribuire ai lavori di tinteggiatura dei locali al primo piano dell'oratorio di Santa Barbara. Socie e volontari si sono così improvvisati pittori e imbianchini con l'aiuto dei ragazzi della parrocchia rinfrescando le pareti della struttura. "Iniziativa questa che - come dichiara la presidente del club Sandra Santanocito - va ad aggiungersi ad un progetto che mira alla riqualificazione dell edificio per restituirlo alla comunità ed alla sua funzione sociale".

Per i militari americani accompagnati dal responsabile comunicazioni della NASSIG di Sigonella Alberto Lunetta, si tratta di un altro tassello che rientra nel programma di volontariato community relations, che ha come obiettivo quello di favorire attraverso opere di volontariato l'integrazione con le comunità locali. Progetti questi noti alla comunità paternese che ha visto i militari a stelle e strisce dare il loro contributo in più occasioni. Ieri pittori per un giorno assieme alle socie dell'Inner Wheel con le quali si rivedranno per ultimare la pittura dell'oratorio di Santa Barbara.

961404_10205219393317829_1401616918_n

10994664_10205219392877818_1698445901_n

10994723_10205219426158650_13342258_n

11004193_10205219392517809_1139054406_n

11007505_10205219426318654_2132126519_n