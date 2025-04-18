INPS, AL VIA BONUS NUOVI NATI. 1.000 EURO PER BIMBI DEL 2025
Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di S...
Al via il bonus nuovi nati: l'Inps ha fornito le indicazioni per accedere al bonus di mille euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025.
Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell'Ue, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi.
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati, è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU).
L’assessore alle Politiche Sociali, Valentina Pulvirenti. rende noto alla cittadinanza che la disciplina del bonus Nuovi nati e le indicazioni per la presentazione delle domande sono contenuti nella circolare INPS 14 aprile 2025, n. 76.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio, attraverso i seguenti canali:
portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale
- SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell’app INPS mobile;
Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento,
in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.