INPS, al via i primi pagamenti del reddito d'inclusione (REI)

Al via oggi 27 gennaio 2018 i primi pagamenti per il reddito di inclusione Rei, il nuovo sostegno economico a favore delle famiglie italiane.

Questa misura è inserita nella legge di bilancio per l‘anno 2018 e prevede il pagamento di una somma a favore delle famiglie che non superano una determinata soglia di Isee. Il reddito di inclusione mira a due obbiettivi principali: il primo riguarda il sostegno economico, l‘altro il sostegno sociale e il reinserimento lavorativo, infatti è previsto che la #famiglia a cui sia stata accettata la richiesta, si rechi entro 50 giorni ad elaborare un piano di reinserimento lavorativo presso un punto #Rei, dove saranno a disposizione varie figure professionali per aiutare la famiglia.

I requisiti

Il Rei, dal 1 gennaio 2018, va a sostituire la Sia ovvero il sostegno per l‘inclusione attiva e anche l‘assegno di disoccupazione. Un ulteriore passo avanti si farà a luglio quando le condizioni familiari per accedere al Rei verranno meno e saranno necessari solo i requisiti economici, ovvero possedere un Isee che non superi i 6000€, un Isre di 3000€ e un patrimonio immobiliare non superiore a 20000€. Rimarrano però necessarie le condizioni di non percepire altre agevolazioni quali la Naspi, il non possedere navi o imbarcazioni e il non aver immatricolato un veicolo o motoveicolo nei 24 mesi precedenti. La durata della prestazione è di 18 mesi e può essere rinnovato se sussisteranno ancora le condizioni necessarie. Il rei può essere erogato in concomitanza alla pensione di invalidità [VIDEO] nel caso ci sia un familiare disabile.

Gli importi

L‘importo varia in base al numero di componenti della famiglia. L‘importo massimo per un nucleo familiare di un solo componente è 2250 €, fino ad arrivare a 6477 € per un nucleo familiare composto da sei o più persone. L‘altra cosa da tenere in considerazione è la presenza in famiglia di una persona con disabilità che può far aumentare la prestazione, sempre rimanendo nella soglia massima di 6477 €.

Come usare il Rei

Si potrà usare la carta nei supermercati per fare la spesa alimentare, oppure per pagare le bollette di luce e gas. Nelle farmacie, essa dà diritto ad uno sconto del 5%, ad eccezione del pagamento del ticket sanitario. Si potranno, inoltre, prelevare un massimo di 240 € al mese. Per controllare il proprio saldo e i movimenti effettuati, basterà recarsi in un postmat Atm.

Si ricorda che il beneficio carta Rei è in sostituzione alla carta Sia e i due benefici non possono coesistere.

