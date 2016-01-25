L’insalata di pollo e farro è un piatto completo, leggero e salutare.Ingredienti per 4 persone 200g di farro 350g di pollo 200g di carote 200g di pomodorini 80g di songino 50g di radicchio Sale...

L’insalata di pollo e farro è un piatto completo, leggero e salutare.

Ingredienti per 4 persone

 200g di farro

 350g di pollo

 200g di carote

 200g di pomodorini

 80g di songino

 50g di radicchio

 Sale

 Pepe

 Olio extravergine di oliva

Sciacquate il farro, poi cuocetelo in una pentola con abbondante acqua salata, scolate e lasciate raffreddare.

Pulite le carote, tagliatele a rondelle e bollitele in acqua salata per una decina di minuti, in alternativa, mettetele a crudo.

Cuocete il petto di pollo in padella con olio extravergine di oliva, una volta cotto tagliarlo a listarelle. Rimettere gli straccetti di pollo in padella e aggiungete il farro, lasciando insaporire il tutto per qualche minuto. Aggiustate di sale, spegnete la fiamma e lasciate raffreddare.

Mettete in una ciotola il songino, il radicchio tagliato a listarelle, le carote e i pomodorini tagliati a metà.

Aggiungete pollo e farro, condite con olio, sale e pepe e mescolate.

Riponete l’insalata di pollo e farro in frigo per 1 ora coprendo la ciotola con una pellicola, poi servite.