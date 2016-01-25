Insalata di pollo e farro
L’insalata di pollo e farro è un piatto completo, leggero e salutare.
Ingredienti per 4 persone
200g di farro
350g di pollo
200g di carote
200g di pomodorini
80g di songino
50g di radicchio
Sale
Pepe
Olio extravergine di oliva
Sciacquate il farro, poi cuocetelo in una pentola con abbondante acqua salata, scolate e lasciate raffreddare.
Pulite le carote, tagliatele a rondelle e bollitele in acqua salata per una decina di minuti, in alternativa, mettetele a crudo.
Cuocete il petto di pollo in padella con olio extravergine di oliva, una volta cotto tagliarlo a listarelle. Rimettere gli straccetti di pollo in padella e aggiungete il farro, lasciando insaporire il tutto per qualche minuto. Aggiustate di sale, spegnete la fiamma e lasciate raffreddare.
Mettete in una ciotola il songino, il radicchio tagliato a listarelle, le carote e i pomodorini tagliati a metà.
Aggiungete pollo e farro, condite con olio, sale e pepe e mescolate.
Riponete l’insalata di pollo e farro in frigo per 1 ora coprendo la ciotola con una pellicola, poi servite.