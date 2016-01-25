95047

Insalata di pollo e farro

L’insalata di pollo e farro è un piatto completo, leggero e salutare.Ingredienti per 4 persone 200g di farro 350g di pollo 200g di carote 200g di pomodorini 80g di songino 50g di radicchio Sale...

A cura di Redazione Redazione
25 gennaio 2016 19:50
Insalata di pollo e farro -
News
Condividi

L’insalata di pollo e farro è un piatto completo, leggero e salutare.
Ingredienti per 4 persone
 200g di farro
 350g di pollo
 200g di carote
 200g di pomodorini
 80g di songino
 50g di radicchio
 Sale
 Pepe
 Olio extravergine di oliva
Sciacquate il farro, poi cuocetelo in una pentola con abbondante acqua salata, scolate e lasciate raffreddare.
Pulite le carote, tagliatele a rondelle e bollitele in acqua salata per una decina di minuti, in alternativa, mettetele a crudo.
Cuocete il petto di pollo in padella con olio extravergine di oliva, una volta cotto tagliarlo a listarelle. Rimettere gli straccetti di pollo in padella e aggiungete il farro, lasciando insaporire il tutto per qualche minuto. Aggiustate di sale, spegnete la fiamma e lasciate raffreddare.
Mettete in una ciotola il songino, il radicchio tagliato a listarelle, le carote e i pomodorini tagliati a metà.
Aggiungete pollo e farro, condite con olio, sale e pepe e mescolate.
Riponete l’insalata di pollo e farro in frigo per 1 ora coprendo la ciotola con una pellicola, poi servite.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047