Inseguimento e fermo per spaccio

E’ stato il comandante dei carabinieri in persona, Capitano Lorenzo Provenzano, ad entrare in azione laddove a breve avrà luogo il convegno tenuto dalla presidente della commissione parlamentare anti-mafia

95047.it E’ accaduto tutto nella mattinata di oggi. Mentre i carabinieri erano impegnati ad effettuare un sopralluogo nell’area adiacente all’auditorium “Don Milani”, che nel pomeriggio ospiterà il convegno sulla legalità presieduto dalla presidente della commissione parlamentare anti-mafia Rosy Bindi, c’era chi spacciava. Ad accorgersi di quanto stesse accadendo è stato il Comandante della Compagnia dei carabinieri di piazza della Regione, Capitano Lorenzo Provenzano, che ha colto in flagranza pusher e “cliente”.

Vistosi scoperto, lo spacciatore è fuggito via: da lì, né è scaturito un inseguimento a piedi per le vie del quartiere al quale ha preso parte anche un altro militare. Una lunga corsa conclusasi dalle parti di viale Don Orione e con il fermo della persona sorpresa a spacciare la droga.

Ulteriori particolari si conosceranno nelle prossime ore.