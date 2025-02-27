INSEGUIMENTO NELLA NOTTE: I CARABINIERI BLOCCANO UN UOMO CON UN’AUTO RUBATA

L’attività operativa h24 delle “Gazzelle” del Nucleo Radiomobile di Catania continua costantemente assicurando, oltre alla pronta risposta alle esigenze dei cittadini che contattano il 112 NUE, anche...

L’attività operativa h24 delle “Gazzelle” del Nucleo Radiomobile di Catania continua costantemente assicurando, oltre alla pronta risposta alle esigenze dei cittadini che contattano il 112 NUE, anche un’attenta azione di controllo del territorio al fine di prevenire i reati in genere.

In particolare, l’altra notte, nel corso di un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione ed il contrasto all’illegalità diffusa, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dei cittadini e di contrastare i fenomeni criminali più odiosi, tra cui quelli predatori, un equipaggio del Radiomobile di Catania ha denunciato per ricettazione un 30enne di Catania, con precedenti penali, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel dettaglio, mentre i Carabinieri stavano percorrendo via Cibele, hanno scorto l’uomo che, a piedi e con il cappuccio della tuta calzato, si aggirava tra le auto parcheggiate.

Vista l’ora tarda e il clima non così mite da giustificare una passeggiata notturna, l’equipaggio lo ha sottoposto a controllo, accertandone l’identità e, poi, proseguendo il servizio. Dopo circa 10 minuti, però, la gazzella, giunta in Piazza Spedini, ha beccato lo stesso ragazzo a bordo di una Opel, intento ad imboccare a gran velocità la via Toscano. A quel punto, i Carabinieri hanno attivato i dispositivi sonori, intimandogli di fermarsi, ma il giovane è sceso dall’auto nel tentativo di scappare, venendo però bloccato immediatamente e messo in sicurezza.

L’immediato controllo eseguito nella Banca Dati in uso alle Forze dell’Ordine, grazie alla sinergia con i colleghi della Centrale Operativa, ha consentito di accertare che quell’auto era stata rubata poco prima ad un 45enne della provincia di Trapani, che si trovava a Catania per motivi di lavoro.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 30enne è stato perciò denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.