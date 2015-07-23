Inseguimento per le vie di Paternò: ai domiciliari ladro seriale

Diversi cittadini avevano segnalato ai carabinieri furti subiti all'interno delle loro auto

STRANO_GIUSEPPE CLAUDIO_29041985_14667_ITALIA Una pattuglia dell'Arma, a seguito di un servizio mirato a contrastare furti di attrezzature da lavoro su veicoli in sosta segnalati e denunciati nei giorni scorsi da diversi cittadini, ha sorpreso l'uomo in via Vittorio Emanuele mentre tentava di rubare delle attrezzature all'interno di un furgone Fiat Fiorino, regolarmente parcheggiato sulla strada.

Il ladro, alla vista dei militari, si è dato alla fuga a bordo di una Smart Fortwo scaturendone un breve e concitato inseguimento alla fine del quale l'uomo, dopo aver opposto un'energica resistenza, è stato bloccato dai militari in Corso Italia. L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.