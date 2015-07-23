Inseguimento per le vie di Paternò: ai domiciliari ladro seriale
Diversi cittadini avevano segnalato ai carabinieri furti subiti all'interno delle loro auto
Il ladro, alla vista dei militari, si è dato alla fuga a bordo di una Smart Fortwo scaturendone un breve e concitato inseguimento alla fine del quale l'uomo, dopo aver opposto un'energica resistenza, è stato bloccato dai militari in Corso Italia. L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.