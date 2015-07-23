95047

Inseguimento per le vie di Paternò: ai domiciliari ladro seriale

Diversi cittadini avevano segnalato ai carabinieri furti subiti all'interno delle loro auto

A cura di Redazione Redazione
23 luglio 2015 12:01
Paternò
Cronaca
95047.it I carabinieri di Paternò hanno arrestato in flagranza il 30enne catanese Giuseppe Claudio Strano per tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. Una pattuglia dell'Arma, a seguito di un servizio mirato a contrastare furti di attrezzature da lavoro su veicoli in sosta segnalati e denunciati nei giorni scorsi da diversi cittadini, ha sorpreso l'uomo in via Vittorio Emanuele mentre tentava di rubare delle attrezzature all'interno di un furgone Fiat Fiorino, regolarmente parcheggiato sulla strada.

Il ladro, alla vista dei militari, si è dato alla fuga a bordo di una Smart Fortwo scaturendone un breve e concitato inseguimento alla fine del quale l'uomo, dopo aver opposto un'energica resistenza, è stato bloccato dai militari in Corso Italia. L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.

