Instagram cambia icona ed interfaccia

Gli appassionati di Instagram dovranno abituarsi ad un nuovo look. Il social network più famoso di condivisione di immagini ha deciso di cambiare il suo logo e di sostituire la vecchia macchina fotogr...

Gli appassionati di Instagram dovranno abituarsi ad un nuovo look. Il social network più famoso di condivisione di immagini ha deciso di cambiare il suo logo e di sostituire la vecchia macchina fotografica con un nuovo disegno più stilizzato, dalle sfumature arancioni, rosa e viola.

La macchina fotografica vintage? Via. Il colore blu come sfondo? Idem. “Volevamo un logo più moderno, ma che mantenesse un legame con quello storico”, spiega l’azienda: “L’icona della fotocamera del logo storico rimane, ma aggiornata con un look più moderno e minimale“. Insomma, stilizzata. I colori arcobaleno finiscono sullo sfondo.

“Ci piace pensare al nuovo logo come a una “porta colorata” dell’app di Instagram, ma, una volta entrati, crediamo che la maggior parte dei colori debba provenire dalle foto e video della nostra community”. Dentro, il nuovo design dell’interfaccia è quindi più semplice, bianco, per far risaltare foto e video (funzioni e comandi rimangono nelle stesse posizioni).

Anche le icone delle app di casa Instagram cambiano forma (Layout, Boomerang, Hyperlapse). Nel caso specifico, le nuove icone di Layout e Boomerang sono state aggiornate per dare un’idea più immediata della caratteristica principale di ciascuna app: rispettivamente, la possibilità di creare un collage di foto e di creare mini-video riprodotti in loop.