INSTAGRAM DOWN, L'APP NON FUNZIONA IN TUTTO IL MONDO

Instagram down e l'hashtag #instagramdown vola su Twitter. Molti utenti segnalano problemi nell'accesso al social e nella pubblicazione di video e foto. Impossibile, evidenziano, anche consultare i profili di altri utenti. Il sito downdetector.it offre una panoramica in tempo reale evidenziando che circa il 60% delle segnalazioni sono relative e problemi di navigazione e circa il 30-35% a problemi di accesso

Le prime segnalazioni poco prima delle 9 del mattino, poi sembrava che la situazione si fosse normalizzata.

Invece alle 12.00 un nuovo picco di comunicazioni degli utenti che non riescono ad accedere all'app del social fotografico.

Oltre all'Italia, colpiti dal down di questa mattina anche altri Paesi come l'India e gli Stati Uniti. Mentre in Europa i malfunzionamenti si sono verificati in particolare dalle 12.00. C'è chi dice che non riesce a caricare storie e post, chi proprio non riesce ad entrare dell'app e chi vede il Feed bloccato. Su Twitter, l'hashtag #Instagramdown è in trending.