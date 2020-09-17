INSTAGRAM FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN, PROBLEMI PER I POPOLARI SOCIAL NETWORK

No, non sta succedendo soltanto a voi. Non è colpa vostra nè della vostra connessione. Facebook, Instagram e Whatsapp web sono down.Ci sono evidenti problemi sui server di Facebook che stanno causando...

Ci sono evidenti problemi sui server di Facebook che stanno causando il mancato funzionamento o alcuni disservizi per tutte e tre le applicazioni appartenenti a Mark Zuckerberg.

Le segnalazioni, come sempre, sono state riportate dal sito Downdetector. In particolare, il picco del malfunzionamento si è verificato alle 20:08 e tuttora non è stato risolto, né sono state spiegate le cause di questo crollo. Dato che tutti i social network che sono sotto l’ala della Facebook Inc. sono momentaneamente offline, è probabile che si tratti di un sovraccarico dei server o, nella peggiore delle ipotesi, di un attacco informatico agli stessi.

La piattaforma “meno funzionante” sembra essere Instagram, con esattamente 6.761 segnalazioni di malfunzionamento su Downdetector. Segue Facebook con 570 segnalazioni e, infine, troviamo il client di messaggistica istantanea WhatsApp, con solo 75 segnalazioni. Le problematiche si riscontrano sia da mobile che da desktop e con ogni sistema operativo: iOS, Android macOS e Windows.