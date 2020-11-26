INSULTA E MINACCIA LA MOGLIE DAVANTI AI FIGLI, ARRESTATO AD ADRANO

Il fenomeno della violenza sulle donne è purtroppo diventato una triste emergenza e la Polizia di Stato lavora incessantemente per contrastarlo. Ne è un esempio l’arresto in flagranza di reato di un m...

Il fenomeno della violenza sulle donne è purtroppo diventato una triste emergenza e la Polizia di Stato lavora incessantemente per contrastarlo. Ne è un esempio l’arresto in flagranza di reato di un marito violento, effettuato nei giorni scorsi dai poliziotti intervenuti nel corso di una furiosa lite con la moglie.

Con il loro intervento gli agenti hanno evitato che la situazione sfociasse in tragedia e il coraggio della donna, che ha denunciato il marito, ha posto fine ad una vicenda di maltrattamenti in famiglia che durava ormai da diversi anni: l’uomo infatti rincasava spesso ubriaco e aveva un comportamento violento nei confronti della moglie che poneva in essere attraverso pesanti vessazioni e insulti e, in alcuni casi, è arrivato a minacciarla di morte brandendo un coltello a serramanico e altre volte un bastone. Il tutto alla presenza dei propri figli minori. Grazie al racconto della donna ,gli investigatori hanno potuto raccogliere tutti gli elementi necessari per porre fine al dramma vissuto in questi anni. Il 41 enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e nei suoi confronti è stata disposta altresì la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.