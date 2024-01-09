INTENSIFICAZIONE DELLE PATTUGLIE E UTILIZZO DELL'AUTOVELOX PER CONTRASTARE L'ALTA VELOCITÀ SULLA SS121 E SS284

La Statale 121, in particolare nel tratto compreso tra Misterbianco e Paternò, insieme alla strada statale 284, che da Paternò conduce fino a Randazzo, sono purtroppo spesso teatro di incidenti determ...

La Statale 121, in particolare nel tratto compreso tra Misterbianco e Paternò, insieme alla strada statale 284, che da Paternò conduce fino a Randazzo, sono purtroppo spesso teatro di incidenti determinati da guida distratta ed eccesso di velocità.

A tutela della sicurezza di chi percorre questi importanti assi viari, la Sezione Polizia Stradale di Catania, con il Distaccamento di Randazzo, ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento, con posti di controllo e operazioni, condotte con l’utilizzo dell’autovelox, mirate a contrastare il pericolo costituito dall’alta velocità.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai rischi legati alla distrazione dei guidatori.

Quest’ultima, infatti, determinata spesso dall’uso irresponsabile dei telefoni mentre si è alla guida, è la principale causa dei sinistri. A tal riguardo, dall’inizio del mese di gennaio ad oggi sono state elevate circa 90 sanzioni per l’inosservanza del Codice della Strada.