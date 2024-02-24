INTERVENTO CNSAS SICILIA: SOCCORSO UN ANZIANO COLTO DA MALORE TRA BRONTE E MALETTO

Intervento di soccorso CNSAS Sicilia recupero anziano colto da malore Contrada Case Barbotte Allertati nel tardo pomeriggio di giovedì 22 febbraio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia...

Intervento di soccorso CNSAS Sicilia recupero anziano colto da malore Contrada Case Barbotte Allertati nel tardo pomeriggio di giovedì 22 febbraio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un uomo di 77 anni originario di Maletto, colto da malore nella zona impervia di Contrada Case Barbotte, nel territorio tra i comuni di Bronte e Maletto.

Le squadre di soccorso delle Stazioni Etna Nord ed Etna Sud del CNSAS Sicilia hanno raggiunto l’anziano e, dopo avere valutato le sue condizioni, alla presenza dei sanitari del 118 hanno proceduto ad imbarellarlo su barella portantina per il trasporto in sicurezza, fuori dalla zona impervia.

In collaborazione con gli agenti della forestale, che hanno messo a disposizione un mezzo fuoristrada, e con i militari della Guardia di Finanza l’infortunato è stato condotto fino all’ambulanza del 118 presente sul posto, con la quale è stato trasportato in pronto soccorso.