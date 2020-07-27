INTERVENTO DI SOCCORSO DI DUE ESCURSIONISTI SULL''ETNA

Si è concluso nella tarda serata di sabato 25 luglio, l'intervento di soccorso a due escursionisti colti da stanchezza e dal buio lungo la Pista Altomontana, sul versante nord dell'Etna, nei pressi de...

Si è concluso nella tarda serata di sabato 25 luglio, l'intervento di soccorso a due escursionisti colti da stanchezza e dal buio lungo la Pista Altomontana, sul versante nord dell'Etna, nei pressi della Grotta dei Lamponi.

Allertati dalla Forestale, i tecnici della Stazione Etna Nord della XXI Zona Alpina del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, preallertato come da protocollo il SAGF, hanno rapidamente raggiunto i due, che stremati dalla fatica, non erano più in grado di raggiungere la fine del sentiero.

Valutati gli eventuali sintomi Covid-19, secondo le procedure previste dalla Scuola Nazionale Medici Emergenza del #CNSAS, muniti degli opportuni dispositivi individuali di protezione, la squadra di soccorso ha accompagnato i malcapitati fino al vicino Rifugio Ragabo