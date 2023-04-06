Intervento per caduta intonaci dal campanile chiesa dell’ Immacolata Caltagirone
A cura di Redazione
06 aprile 2023 21:21
Stamattina i vigili del fuoco di Caltagirone sono intervenuti per caduta intonaci dal campanile della Chiesa dell’Immacolata sita in piazza San Francesco di Assisi a Caltagirone.
Per poter togliere l’imminente pericolo oltre la squadra di Caltagirone , vista l’altezza del campanile, è stata utilizzata un Autoscala di 42mt oltre l’impiego di personale SAF .
Ultimati i lavori l’area è stata inibita al passaggio da parte del Comune. Intervento concluso nel primo pomeriggio.
