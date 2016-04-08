Intrappolati in auto nel sottopassaggio
Immediato intervento e salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco
A cura di Redazione
08 aprile 2016 10:03
95047.it Questa mattina attorno alle 6.15 Personale del Comando Provinciale Vigilfuoco di Catania è intervenuto per trarre in salvo due persone che a causa delle forti piogge si trovavano sul tetto di un'autovettura "Fiat Punto" in un sottopasso in Via Rosolino Pilo a Piano Tavola, Motta S.Anastasia.
Per trarre in salvo le persone dalla vettura, completamente circondata dall'acqua, è intervenuto il personale della prima partenza della centrale di Catania.