Sono sempre di più le attività che si possono svolgere online: seguire lezioni o webinar, organizzare incontri di lavoro, promuovere le proprie attività, ma anche trascorrere il tempo libero tra music...

Sono sempre di più le attività che si possono svolgere online: seguire lezioni o webinar, organizzare incontri di lavoro, promuovere le proprie attività, ma anche trascorrere il tempo libero tra musica, film e giochi online. Secondo uno studio dello scorso anno, tra l’altro, la Sicilia sarebbe la terza regione d’Italia a giocare di più sui casinò online, tanto da rappresentare l’11% del totale dei giocatori italiani. A rendere l’esperienza dei casinò online ancora più realistica e apprezzata dagli appassionati è, oggi, la possibilità di vivere esperienze di gioco live o, ancora, quella di avere a disposizione molti più giochi di quanti se ne possano trovare in una sala da gioco fisica. Quali sono i più comuni?

Slot machine

Intrattenimento online: i giochi da casinò più noti

Uno dei giochi d’azzardo online più apprezzati è senza dubbio quello delle slot machine, di cui ne esistono in rete moltissime varianti. Mentre molti giocatori continuano a preferire le classiche slot da bar, caratterizzate da una grafica più semplice e da poche linee di pagamento, la rete mette a disposizione slot machine pensate per tutti i gusti: alcune possono contare su una grafica accattivante e di alta qualità, altre si ispirano direttamente ai supereroi dei fumetti o a personaggi di film e serie tv, mentre altre ancora puntano sulla presenza di bonus e modalità di gioco speciali. Anche i jackpot possono essere di diversi tipi: alcuni sono fissi, mentre in altri casi sono progressivi, ovvero aumentano a ogni nuova puntata.

Video poker

I video poker rappresentano una modalità di gioco che sfrutta la combinazione di elementi del classico gioco del poker ed elementi delle slot machine. Per fare una prova ai video poker è innanzitutto necessario conoscere le regole e l’obiettivo di questo gioco di carte, ovvero quello di ottenere una combinazione vincente che possa battere il banco. A differenza del poker tradizionale, però, nel video poker non si gioca contro altri giocatori, ma con una macchinetta molto simile a una slot machine. Le carte, quindi, appaiono sullo schermo e sta al giocatore scegliere se cambiare combinazione o mantenerla, con il rischio di veder apparire una combinazione più svantaggiosa rispetto alla precedente. È il caso a decidere, ma importante è anche la strategia.

Roulette

Intrattenimento online: i giochi da casinò più noti

Molto apprezzati dai frequentatori di casinò online sono anche i giochi ai tavoli, primo fra tutti la roulette. Proprio come nelle sale da gioco fisiche, l’obiettivo della roulette è quello di prevedere il risultato che apparirà sulla ruota dopo che questa avrà finito di girare. Anche in questo caso, esistono diverse varianti del gioco, tutte disponibili in rete. Tra queste, la versione europea, che è anche la più conosciuta, la versione americana, che presenta un’ulteriore casella verde in più, ovvero la casella 00, e la roulette live, che permette di giocare con un croupier professionale proprio come se ci si trovasse in un casinò vero grazie alla qualità HD.

La rete permette ormai di fare di tutto: non solo nella comodità di casa propria, ma anche senza dover per questo perderne in qualità o in numero di possibilità offerte.