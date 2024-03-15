INVALIDITÀ CIVILE, L’INPS “BACCHETTA” LE ASP E CHIEDE ALLA REGIONE DI ACCELERARE PRATICHE
Nell'appello al presidente della Regione Renato Schifani, approvato ieri con una mozione del Comitato, si sottolineano "le gravi criticità che affliggono, in alcune province siciliane ed in quella di Palermo in particolare, le procedure per il primo accertamento dell'invalidità civile.
Chiediamo alla Regione di potenziare il personale".
Le pratiche in giacenza a Palermo sono 73 mila. "Riceviamo numerose segnalazioni da parte di cittadini così come dalle organizzazioni sindacali, dei patronati e delle associazioni - precisa Tranchina - in merito a forti ritardi nell'espletamento delle visite delle commissioni mediche istituite presso le Asp".
Solo in due Province i tempi sono strettissimi: Trapani e Messina.
In quest'ultima città la giacenza è di 54 pratiche. "L'obiettivo è stato raggiunto con un protocollo, firmato nel 2021, che trasferisce le procedure di accertamento dall'Asp all'Inps", conclude Tranchina.