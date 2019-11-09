INVERNO IN ARRIVO: AL CANILE MANCANO LE COPERTE PER I CANI. L’APPELLO DEI VOLONTARI

Primi freddi e per questo dalla cooperativa “CUORI RANDAGI”, arriva l’appello per recuperare coperte usate da utilizzare nelle cuccie.«Le coperte sono molto utili» dicono dal canile e aiutano i nostri...

A cura di Redazione 09 novembre 2019 20:17

