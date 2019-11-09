INVERNO IN ARRIVO: AL CANILE MANCANO LE COPERTE PER I CANI. L’APPELLO DEI VOLONTARI
Primi freddi e per questo dalla cooperativa “CUORI RANDAGI”, arriva l’appello per recuperare coperte usate da utilizzare nelle cuccie.
«Le coperte sono molto utili» dicono dal canile e aiutano i nostri amici a quattro zampe a restare al caldo nella loro cuccia anche quando fuori il clima non è dei migliori
«Vi chiediamo – si legge nell’appello lanciato, se avete piumoni, coperte di pile o di lana, maglioni di lana insomma tutto ciò che dovete togliere via dai vostri armadi perché vecchi a noi vanno benissimo accettiamo volentieri.
Inoltre se per caso avete qualche cuccia da dar via perché anch'essa magari un po' rovinata teneteci in considerazione
Potete direttamente portarli in via Fonte Maimonide - Paterno' (accanto al chiosco) ogni giorno troverete sempre due di noi a fare turno fino alle 13 oppure potete contattarci al 3406195435 (anche su whatsapp).