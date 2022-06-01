INVESTIMENTI E CRIPTOVALUTE, SCOPPIA IL CASO HYPERVERSE. ASSISTENZA LEGALE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE CODICI

Un investimento minimo che nel giro di un paio di anni garantisce un guadagno considerevole, praticamente il capitale triplicato. È la promessa di un servizio di investimento in criptovalute che ha ge...

Un investimento minimo che nel giro di un paio di anni garantisce un guadagno considerevole, praticamente il capitale triplicato. È la promessa di un servizio di investimento in criptovalute che ha gettato nel panico, e nello sconforto, tanti risparmiatori.

Parliamo di HyperVerse e di quella che appare come l’ennesima truffa nel settore degli investimenti in criptovalute.

“C’è il rischio che si tratti di una riproposizione dello schema Ponzi – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ovvero si parte da un investimento con la promessa di guadagni importanti, si incassano i soldi e si cercano nuovi investitori, con cui pagare i primi aderenti. Il problema è che ad un certo punto, salta tutto, i soldi svaniscono ed i risparmiatori si trovano con un pugno di mosche in mano”.

È quello che starebbe accadendo a chi ha scelto di aderire all’offerta di HyperVerse. Non è una buona notizia, del resto, la chiusura recente del canale Telegram. I circa 22mila iscritti si sono ritrovati all’improvviso senza più riferimenti. C’è da dire, però, che già da alcuni mesi sarebbero emersi problemi nel recuperare quanto investito.

“Purtroppo, si sta ripetendo un film già visto – dichiara Giacomelli –, da una parte c’è la promessa di un investimento vantaggiosissimo, che richiede un esborso minimo ed assicura un incasso considerevole nel giro di pochi anni, e dall’altra ci sono risparmiatori che non riescono a riavere quanto versato. Il tutto condito da promesse accattivanti e termini affascinanti, dietro cui, però, sembra esserci ben poco. È per questo che ci siamo attivati al fine di fornire assistenza legale a chi dovesse trovarsi in difficoltà. Con l’occasione rinnoviamo l’invito a prestare la massima attenzione quando ci si imbatte in proposte di investimento simili, soprattutto quando si tratta di criptovalute. Nessuno regala niente, figurarsi poi quando si parla di investimenti”.

L’associazione Codici è pronta a fornire assistenza legale a chi ha investito in HyperVerse ed ora si trova in difficoltà. È possibile segnalare il proprio caso e chiedere assistenza telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].