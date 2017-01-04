Investire sui siti internet per fare business

Una serie di workshop tenuti al nord Italia dal Digital Strategic Planner, Gabriele B. Fallica, ci dice come stiamo cambiando. E non solo digitalmente

95047.it Google sta cambiando. E lo fa (quasi) senza potercene accorgere. Ad esempio, proprio in questi primissimi mesi del 2017, è già stato annunciato il passaggio dall'indice primario di Google da desktop - creato scansionando siti web desktop - a indice primario mobile - creato scansionando siti mobile o responsive -. Un linguaggio tecnico che sintetizza quanto sia importante restare al passo con i tempi soprattutto in continuità a quelle che sono le attività legate alle aziende. Oramai, i siti internet vanno intesi come un elemento fondamentale per sviluppare business. E lo stesso vale per le figure ad hoc da prevedere all’interno delle stesse aziende.

In questo contesto, il collega paternese e Digital Strategic Planner a tutti gli effetti, Gabriele B. Fallica, nella sua esperienza al nord Italia maturata con la Sanmarco Informatica di Vicenza è divenuto riferimento principale di numerosi workshop organizzati su tutto il territorio. Un riconoscimento di assoluta competenza e preparazione.

Google sta cambiando. Il passo successivo all'indice mobile sarà, almeno è stato annunciato così, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Fatti che riguardano, eccome, anche la nostra realtà meridionale. E con i quali confrontarsi per non perdere terreno.