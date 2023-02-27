IRAN, CENTINAIA DI BAMBINE AVVELENATE PER CHIUDERE LE SCUOLE FEMMINILI

Negli ultimi mesi a Qom, una delle principali città sante iraniane, tra i luoghi più conservatori del Paese, qualcuno ha avvelenato centinaia di alunne nel tentativo di provocare la chiusura delle scu...

Negli ultimi mesi a Qom, una delle principali città sante iraniane, tra i luoghi più conservatori del Paese, qualcuno ha avvelenato centinaia di alunne nel tentativo di provocare la chiusura delle scuole femminili. La sconvolgente dichiarazione arriva da un'autorità sanitaria.

Situata a 150 chilometri a sud di Teheran, la città di Qom è il centro degli studi religiosi sciiti in Iran. Dalla fine di novembre i media locali hanno riportato casi di avvelenamento respiratorio in centinaia di bambine di circa 10 anni nelle scuole della città. Secondo l'agenzia Irna, il 14 febbraio i genitori si sono riuniti davanti al governatorato della città per "chiedere spiegazioni". Sempre la stessa agenzia stampa iraniana ha scritto che il viceministro della Salute, Youness Panahi, ha implicitamente confermato che "l'avvelenamento è stato intenzionale".

"I ministeri dell'intelligence e dell'istruzione stavano collaborando per trovare la fonte dell'avvelenamento" ha dichiarato il portavoce del governo, Ali Bahadori Jahromi. "È emerso che alcuni individui volevano che tutte le scuole, soprattutto quelle femminili, fossero chiuse" ha detto il ministro Panahi. Non sono stati annunciati arresti. L'avvelenamento è stato causato da "composti chimici disponibili non per uso militare, e non è né contagioso né trasmissibile" ha aggiunto ancora, senza approfondire. Oltre a Qom, anche la città di Borujerd, situata nel centro del Paese, è stata teatro di episodi simili. Nelle ultime 48 ore, ha riportato Bbc Persian, oltre 90 studentesse delle scuole superiori si sono recate in ospedale con sintomi di avvelenamento.

"Il ministro dell'istruzione del regime islamico in Iran ha ammesso che l'avvelenamento degli studenti era intenzionale" ha scritto su Twitter la nota attivista iraniana emigrata all'estero Masih Alinejad. "L'avvelenamento delle studentesse è la vendetta del regime terrorista della Repubblica islamica contro le coraggiose donne che hanno sfidato l'obbligo dell'hijab e scosso il muro di Berlino di Khamenei" ha proseguito ancora. "Vogliono fermare la rivoluzione di Women, Life, Freedom. Dobbiamo essere la voce delle vittime di avvelenamento intenzionale in tutto il mondo. Se rimaniamo in silenzio, passeranno dall'avvelenamento seriale all'omicidio seriale di donne" ha concluso. Gli avvelenamenti arrivano mentre l'Iran è scosso dalle proteste dopo la morte di Mahsa Amini, in custodia della polizia morale, per una presunta violazione dell'obbligo dell'hijab.