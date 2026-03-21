Iran lancia missile da 4.000 km: anche l’Italia nel raggio potenziale

Torna alta la tensione internazionale dopo le dichiarazioni del capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, che ha lanciato un nuovo allarme sul programma missilistico dell’Iran.

Secondo quanto riferito, Teheran avrebbe testato un missile balistico intercontinentale a due stadi con una gittata di circa 4.000 chilometri, capace di colpire un obiettivo americano situato sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano.

Un dato che, secondo le stesse fonti militari israeliane, cambia lo scenario: questi missili non sarebbero progettati per colpire Israele, ma avrebbero una portata tale da raggiungere diverse capitali europee.

Tra queste vengono citate esplicitamente Berlino, Parigi e anche Roma.

⚠️ Europa potenzialmente nel raggio

La dichiarazione ha immediatamente acceso il dibattito sulla sicurezza in Europa. Una gittata di questo tipo, infatti, includerebbe gran parte del continente europeo nel raggio operativo dei sistemi missilistici iraniani.

Al momento non risultano minacce dirette o imminenti verso l’Italia o altri Paesi europei, ma le parole del capo di stato maggiore israeliano evidenziano un quadro geopolitico sempre più delicato.

🌐 Scenario internazionale in evoluzione

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele, con possibili ripercussioni anche sugli equilibri globali.

Gli analisti sottolineano come, al di là delle dichiarazioni, sarà fondamentale monitorare eventuali sviluppi diplomatici e militari nelle prossime ore.