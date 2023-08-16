IRROMPE NERONE : CALDO E AFA CON I TASSI DI UMIDITÀ ALTA NEL WEEKEND ANCHE IN SICILIA

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi. L’anticiclone africano Nerone surriscalderà ancora l'estate.Il bel tempo sarà assicurato sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sul...

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi.

L’anticiclone africano Nerone surriscalderà ancora l'estate.

Il bel tempo sarà assicurato sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sul Trentino Alto Adige e sul Cadore potranno scoppiare dei temporali nel corso del pomeriggio e sera.

Ci sono delle novità invece per i giorni a seguire; infatti l’anticiclone africano si rinforzerà ulteriormente e grossomodo da venerdì 18 invierà un’altra onda di calore.

Le temperature previste da questa data sono eloquenti; sarà un’escalation che raggiungerà probabilmente il suo apice nel weekend 19-20 agosto o anche dopo quando si potranno toccare i 38-40°C in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia, infine sull’Umbria meridionale, sulle valli dell’alto Adige e su molte zone della Sardegna.

Oltre al caldo diurno verso sera arriverà pure l’afa con i tassi di umidità che andranno alle stelle, aggravando il disagio fisico, soprattutto per le persone fragili come anziani e bambini.

L’anticiclone africano potrebbe durare ancora per altri giorni, almeno fino al 23-24 agosto, dopo di che potrebbe venire ferito mortalmente da un’intensa perturbazione atlantica collegata a un ciclone presente sul Regno Unito.