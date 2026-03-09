Iscrizioni scuola 2026/2027 in Sicilia: 41 mila studenti alle superiori, il liceo resta la scelta più amata
ono 41.017 le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole statali secondarie di secondo grado in Sicilia per il prossimo anno scolastico 2026/2027. A confermare il trend degli ultimi anni è la netta preferenza per i licei, scelti da oltre uno studente su due.
I dati emergono dalla sintesi elaborata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (USR) al termine delle iscrizioni al primo anno delle scuole statali di ogni ordine e grado.
Licei in testa alle preferenze
Secondo le statistiche, 25.380 studenti, pari al 61,88% del totale, hanno scelto di proseguire gli studi in un liceo.
Seguono:
Istituti tecnici: 11.002 iscritti (26,82%)
Istituti professionali: 4.635 iscritti (11,3%)
Per quanto riguarda gli indirizzi liceali, il Liceo Scientifico si conferma il più scelto con 10.697 iscritti, pari al 26,08% del totale delle iscrizioni alle superiori.
Le altre scelte si distribuiscono così:
Liceo delle Scienze umane: 5.732 iscritti (13,97%)
Liceo Classico: 3.322 iscritti (8,10%)
Liceo Linguistico: 3.212 iscrizioni (7,83%)
Liceo Artistico: 1.535 iscritti (3,74%)
Le iscrizioni al Liceo Made in Italy restano ancora marginali, fermandosi allo 0,10%.
I dettagli tra gli indirizzi liceali
Entrando nel dettaglio dei licei, su un totale di 25.380 iscritti:
23,7% ha scelto lo Scientifico tradizionale
14,4% lo Scientifico Scienze applicate
4,1% lo Scientifico sportivo
13,1% il Classico
16,1% le Scienze umane
12,7% il Linguistico
6% l’Artistico
Professionali: domina l’alberghiero
Tra gli istituti professionali, l’indirizzo più scelto resta Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che raccoglie il 45,9% degli iscritti su un totale di 4.635 studenti.
Segue Manutenzione e Assistenza Tecnica, scelto dal 17,1% degli studenti.
Tecnici: primo posto per Amministrazione, finanza e marketing
Negli istituti tecnici il maggior numero di iscritti si registra nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con 2.282 studenti, pari al 20,7% del totale.
Subito dopo si colloca Informatica e Telecomunicazioni, scelto dal 18,3% degli studenti.
Tra gli istituti tecnici si registra anche una piccola quota di studenti che ha optato per i percorsi quadriennali, pari al 5,23%.
Iscrizioni nelle scuole primarie e medie
Per l’anno scolastico 2026/2027, alla scuola primaria risultano iscritti 37.075 alunni.
Per quanto riguarda l’organizzazione del tempo scuola:
22,2% delle famiglie ha scelto il tempo pieno (40 ore)
59% ha optato per il tempo normale di 27 ore settimanali
Nella scuola secondaria di primo grado (medie) gli iscritti sono 41.948. Anche in questo caso prevale il tempo normale (30 ore settimanali) scelto dal 91,3% delle famiglie, mentre il tempo prolungato (40 ore) è richiesto solo dall’1,4%.
I dati confermano dunque una tendenza ormai consolidata: il liceo continua a rappresentare la scelta principale per gli studenti siciliani, mentre tecnici e professionali restano percorsi importanti soprattutto per l’inserimento diretto nel mondo del lavoro.