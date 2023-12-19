ISLANDA, POTENTE ERUZIONE DI UN VULCANO NELLA PENISOLA DI REYKJANES

Una potente eruzione vulcanica è iniziata nella notte di lunedì nella penisola di Reykjanes in Islanda. L’eruzione, il cui inizio è stato registrato intorno alle 22 locali, è avvenuta a circa quattro...

Una potente eruzione vulcanica è iniziata nella notte di lunedì nella penisola di Reykjanes in Islanda. L’eruzione, il cui inizio è stato registrato intorno alle 22 locali, è avvenuta a circa quattro chilometri (2,4 miglia) dalla città di Grindavik, secondo l’Ufficio Meteorologico Islandese.

L’eruzione, che sarebbe la quarta negli ultimi tre anni, è stata preceduta da un forte sciame sismico, con punte di magnitudo 4.2. «La colata di magma sembra essere almeno di cento metri cubi al secondo, forse di più e in questa zona è considerata una grande eruzione» ha dichiarato Vidir Reynisson, capo della Protezione Civile e Gestione delle Emergenze dell’Islanda, alla emittente pubblica islandese RUV.

Non ci sarebbero pericoli per la popolazione, a novembre la polizia aveva già evacuato la città di Grindavik dopo una prima attività sismica intensa, iniziata in ottobre, che aveva provocato un rigonfiamento del terreno causato da un accumulo di magma nella zona di Laguna Blu, una delle più note attrazioni turistiche del Paese, e danneggiato le case provocando timori per un’imminente eruzione. Lieve preoccupazione per la vicinanza con il vulcano della centrale elettrica geotermica di Reykjanes.