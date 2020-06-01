ARRESTATO ISPETTORE DELLA POLIZIA LOCALE DI MANIACE

Su delega di questa Procura Distrettuale, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania, hanno tratto...

Su delega di questa Procura Distrettuale, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania, hanno tratto in arresto TILENNI DIANNI Antonino cl.’58, Ispettore della Polizia Locale di Maniace (CT), per numerosi episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Le attività, condotte complessivamente dall’aprile 2019 al febbraio 2020, hanno evidenziato un fiorente commercio di sostanza stupefacente che consentiva all’indagato di disporre di diversi veicoli di lusso tra i quali una Porsche Macan. Le indagini, consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché nell’installazione di telecamere presso i luoghi utilizzati dal TILENNI per le attività delittuose, permettevano di accertare che gli acquirenti contattavano telefonicamente l’indagato, si recavano con la propria vettura presso l’abitazione dello stesso e ricevevano la sostanza che l’indagato consegnava attraverso il finestrino della vettura degli acquirenti.

Le medesime attività di indagine facevano emergere che in altre occasioni gli incontri e le conseguenti cessioni di sostanza stupefacente avvenivano in alcune campagne di proprietà del Tilenni.

I militari sono riusciti a documentare e filmare diverse di queste cessioni, alcune delle quali poste in essere con in dosso l’uniforme di servizio, procedendo anche al sequestro della sostanza nei confronti degli acquirenti.

In esito all’esecuzione del provvedimento cautelare, l’indagato è stato condotto presso la casa circondariale di Catania - Piazza Lanza ed il veicolo Porsche Macan, di sua proprietà, è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240bis c.p.