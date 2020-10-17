ISPETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI PATERNO' POSITIVO AL COVID-19, I CASI SALGONO A 49

E' risultato positivo al Covid-19, un ispettore della Polizia Municipale di Paternò, subito sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza. La conferma arriva direttamente dal primo cittadino, Ni...

E' risultato positivo al Covid-19, un ispettore della Polizia Municipale di Paternò, subito sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza. La conferma arriva direttamente dal primo cittadino, Nino Naso.

Sanificati gli uffici del comando dei Vigili Urbani ed il rispettivo parco auto.

Aumentano pure i dati delle persone risultate positivi al tampone, ad oggi sono 49 e si aspettano i risultati di ulteriori tamponi effettuati nei giorni scorsi .

La collaborazione dei cittadini è fondamentale, così come lo è la corretta informazione e sensibilizzazione degli stessi, in particolare dei giovani, ribadisce il Sindaco, il mio appello va a tutti ed in particolare ai giovani: state attenti e rispettate queste regole per evitare il rischio di trasmettere l’infezione ai vostri genitori o nonni che sono soggetti più fragili”, ha concluso il sindaco