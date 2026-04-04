Ispica, precipita da una parete di 60 metri nella cava: morto

ISPICA (RG) – Dramma nel primo pomeriggio di oggi, sabato 04 Aprile 2026 , nella zona sottostante il Convento di Santa Maria di Gesù, dove una persona è precipitata da una parete rocciosa di circa 60 metri di altezza.

L’allarme è scattato attraverso la Centrale Operativa 118 di Catania, che ha attivato il Servizio Regionale Sicilia del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi i tecnici della Stazione Etna Sud e quelli della Delegazione Speleologica – Stazione Sicilia.

Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i soccorritori hanno individuato la persona, finita sopra una fitta vegetazione arborea in fondo alla cava. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Presenti sul posto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.

Dopo le procedure di rito e l’autorizzazione del magistrato di turno, la salma è stata recuperata: posizionata in barella, è stata trasportata lungo un percorso impervio fino a uno slargo, dove è stata successivamente elitrasportata.