ISRAELE ATTACCA L’IRAN. OPERAZIONE LAMPO NELLA NOTTE CONTRO UNA BASE AEREA
Israele ha sferrato l’attacco contro l’Iran oggi, in risposta all’offensiva lanciata da Teheran nella notte tra sabato e domenica scorsa. Secondo il New York Times, che cita 3 funzionari iraniani, è s...
Israele ha sferrato l’attacco contro l’Iran oggi, in risposta all’offensiva lanciata da Teheran nella notte tra sabato e domenica scorsa.
Secondo il New York Times, che cita 3 funzionari iraniani, è stata colpita una base militare nell’area di Isfahan. Il quotidiano statunitense cita le informazioni fornite da due fonti militari israeliane, che attribuiscono l’azione a Israele.
La Cnn riferisce che Israele ha garantito agli Stati Uniti che l’offensiva non avrebbe interessato impianti legati al nucleare.
Secondo l’emittente NBC News, gli Stati Uniti non sono coinvolti nell’operazione. Fonti militari citate da Bloomberg evidenziano che Washington, nella giornata di giovedì, avrebbe ricevuto informazioni da Israele su un attacco previsto nelle successive 24-48 ore. “Non abbiamo dato l’ok alla risposta”, la frase di una fonte americana alla Cnn.
I media di stato iraniani diffondono news relative all’intervento dei sistemi di difesa aerea in relazione ad una base militare non lontana dalla citta di Isfahan.
L’agenzia spaziale iraniana rivendica l’abbattimento di 3 droni: “Hanno detto che abbiamo lanciato 500 droni e missili, ora rispondono con 3 droni, tutti abbattuti”, scrive su X il portavoce dell’agenzia, Hossein Dalirian. “Dicono di non aver informato l’America in anticipo”, aggiunge con una serie di emoticon di sorrisi.
A Isfahan sono localizzate strutture collegate al programma nucleare iraniano, in particolare il sito sotterraneo di Natanz, dove si procede all’arricchimento dell’uranio. La tv di stato iraniana, in maniera generica, definisce i siti “totalmente integri”.
La base, secondo il quotidiano britannico Guardian, per molti anni ha ospitato i caccia F-14 Tomcat che l’Iran ha acquistato dagli Stati Uniti prima della rivoluzione islamica del 1979.
Fonte www.adnkronos.com