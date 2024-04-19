ISRAELE ATTACCA L’IRAN. OPERAZIONE LAMPO NELLA NOTTE CONTRO UNA BASE AEREA

Israele ha sferrato l’attacco contro l’Iran oggi, in risposta all’offensiva lanciata da Teheran nella notte tra sabato e domenica scorsa. Secondo il New York Times, che cita 3 funzionari iraniani, è s...

A cura di Redazione 19 aprile 2024 07:42

