ISTIGAVA A GUERRA SANTA, ARRESTATO CATANESE CONVERTITO

La Polizia di Stato, a conclusione di una complessa indagine a cura della Sezione Antiterrorismo della D.I.G.O.S. della Questura di Catania, coordinata dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione...

La Polizia di Stato, a conclusione di una complessa indagine a cura della Sezione Antiterrorismo della D.I.G.O.S. della Questura di Catania, coordinata dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione e con il contributo della Polizia Postale del capoluogo etneo, su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, ha proceduto alla notifica di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di un pregiudicato catanese di 32 anni.







L’uomo è indagato per i reati di apologia dei delitti di terrorismo mediante strumenti informatici edistigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche, essendo stato accertato che, dopo essersi convertito all’islamismo nel 2011, aveva iniziato a utilizzare i social network per la sua attività di propaganda e di diffusione mediatica.

I particolari verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei locali della Questura di Catania alle ore 10.30.