ITA, BIGLIETTI AEREI SCONTATI DA E PER LA SICILIA, COME ACCEDERE ALLA TARIFFA

ITA Airways partecipa al progetto “Sicilia Vola”, lanciato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per facilitare gli spostamenti dei residenti nella Regione Sicilia da e per l’isola.

Il progetto “Sicilia Vola” prevede l’introduzione di uno sconto di carattere sociale sul costo dei biglietti aerei acquistati da alcune categorie di residenti nella Regione Sicilia che effettuano un viaggio da e per gli aeroporti di Catania e/o Palermo (studenti fuori sede, persone con disabilità gravi, lavoratori dipendenti con sede fuori dalla Regione con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro, e pazienti che devono sottoporsi a ricoveri, accertamenti o cure sanitarie fuori dalla Sicilia con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro).

ITA Airways aderisce al progetto riconoscendo una riduzione del 30% sul prezzo del biglietto aereo su tutte le rotte nazionali ed europee del suo network, da e per gli aeroporti di Catania o Palermo, sui voli diretti verso Roma Fiumicino e Milano Linate e su quelli in connessione con i due hub.

Per accedere alla tariffa agevolata è necessario registrarsi alla piattaforma www.siciliavola.it, con SPID o CIE, e dalla pagina “Gestione” cliccare su “Richiedi buono”.

Il sistema chiederà di compilare un’autocertificazione che consentirà di generare il buono e presentarlo alla compagnia aerea al momento dell’acquisto del biglietto sul sito ITA-Airways.com.

Il buono può essere utilizzato entro tre giorni dalla data di generazione. Le tariffe sono valide fino al 31 dicembre 2022.