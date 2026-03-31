Italia choc: fuori dal Mondiale per la terza volta, decisivi errori ai rigori

Ancora una volta, un’amara notte per il calcio italiano. La Nazionale azzurra esce di scena e, per la terza edizione consecutiva, non parteciperà ai Mondiali.

La sconfitta è arrivata nella finale playoff disputata a Zenica contro la Bosnia, al termine di una gara combattuta e ricca di tensione, conclusasi ai calci di rigore.

L’Italia era partita bene, trovando il vantaggio al 14’ del primo tempo con Moise Kean, bravo a finalizzare un assist preciso di Nicolò Barella. Un avvio che aveva fatto sperare in un epilogo diverso.

Nella ripresa, però, la Bosnia ha trovato il pareggio al 34’ con Tabakovic, riportando il risultato sull’1-1 e trascinando la sfida ai tempi supplementari. Nei trenta minuti aggiuntivi nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol decisivo.

Si è così arrivati alla lotteria dei calci di rigore, dove a fare la differenza sono stati gli errori degli azzurri: decisivi gli sbagli di Pio Esposito e Bryan Cristante. Perfetta invece la Bosnia dal dischetto, che ha centrato la qualificazione.

Per l’Italia si tratta di una nuova, pesantissima delusione sportiva che riapre interrogativi profondi sul futuro della Nazionale e sul movimento calcistico nazionale.