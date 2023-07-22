ITALIA SPEZZATA IN DUE: CALDO RECORD AL SUD, TEMPORALI AL NORD

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 23 Luglio 2023Ecco di seguito il bollettino:PERSIS...

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 23 Luglio 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PERSISTONO, PER LE PROSSIME 48/60 ORE, CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE OLTRE 38°C SULLA SARDEGNA E BEN OLTRE 40°C SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA.

SI PREVEDONO, ALTRESI', PER LE PROSSIME 6-9 ORE, TEMPORALI INTENSI SU LIGURIA CENTRO-ORIENTALE, TOSCANA CENTRO-SETTENTRIONALE, EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento