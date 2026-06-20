Italia verso giorni roventi: in arrivo caldo intenso e notti tropicali

L'Italia si prepara ad affrontare una delle più intense ondate di calore di questo inizio estate. L'anticiclone africano sta infatti spingendo aria rovente verso il Mediterraneo e nei prossimi giorni le temperature potrebbero raggiungere e in alcune zone superare i 40 gradi.

A lanciare l'allarme è l'infettivologo Fabrizio Pregliasco, che parla di possibili conseguenze serie per la salute pubblica. Secondo l'esperto, il rischio non riguarda soltanto le temperature elevate durante il giorno, ma soprattutto le cosiddette "notti tropicali", quando il termometro non scende sotto i 25 gradi e il corpo non riesce a recuperare dal caldo accumulato.

Pregliasco sottolinea che non si tratta di allarmismo ma di dati epidemiologici già osservati in passato durante eventi climatici estremi. Le categorie più esposte restano anziani, persone affette da patologie croniche, fragili e soggetti particolarmente sensibili alle alte temperature.

Le previsioni indicano una fase di caldo intenso destinata a proseguire per diversi giorni, con valori ben al di sopra delle medie stagionali e condizioni di forte afa anche durante le ore notturne. Gli esperti raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Anche in Sicilia il caldo è destinato a farsi sentire con temperature in costante aumento e condizioni che potrebbero diventare particolarmente pesanti nelle aree interne dell'isola durante il fine settimana.