ITIS FERRARIS DEL “F. REDI SI AGGIUDICA IL TERZO POSTO AL ROBOCUP JUNIOR ACADEMY 2023

Gli studenti dell’ITIS Ferraris del “F. Redi, dopo aver superato la fase regionale, partecipano alla gara nazionale di robotica RoboCup Junior Academy 2023 e si aggiudicano il terzo posto. Un traguard...

Gli studenti dell’ITIS Ferraris del “F. Redi, dopo aver superato la fase regionale, partecipano alla gara nazionale di robotica RoboCup Junior Academy 2023 e si aggiudicano il terzo posto.

Un traguardo importante, quello conseguito dalla nostra squadra, la “NICESTEP”, frutto di forte motivazione, straordinaria tenacia, impegno e competenza di studenti e docenti insieme.

Un sentito plauso agli studenti Caudullo Alessandra, Cavallaro Gabriele, Di Mauro Irene, Giuffrida Giuseppe, Nicoloso Antonio, Paino Dario, Trifoglio Simone, e ai Proff. Russo Santo e Scuderi Salvatore per aver rappresentato con onore e merito il “F. Redi” di Paternò-Belpasso-Biancavilla e, in particolare, l’ITIS Ferraris di Belpasso, ad una competizione che ha visto scendere in campo più di 60 scuole provenienti da tutto il territorio nazionale.

I ragazzi giungono ad un risultato di successo a coronamento di un percorso che li ha visti lavorare instancabilmente, senza mai cedere alle difficoltà poste dal compito di portare in gara un robot auto costruito e auto programmato, e mobilitando le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite grazie all’attività educativo-didattica di robotica offerta dalla scuola all’interno del proprio curricolo.