JANNIK SINNER ENTRA NELLA STORIA: È CAMPIONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN
Jannik Sinner vince gli Australian Open, conquistando il primo Slam della sua carriera.
Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.
Dopo 48 anni, un italiano torna a vincere uno Slam: l'ultimo è stato infatti Adriano Panatta che a Parigi trionfò al Roland Garros nel 1976.
Il match
Battuto Medvedev 3-2 (3-6/3-6/6-4/6-4/6-3)
A Sinner il primo game del quinto set. Medvedev vince il game. Tocca a Sinner che mantiene la battuta a zero. Medvedev tiene il servizio. Sinner si aggiudica il quinto game. Russo alla battuta con tre palle break per l'azzurro che strappa il servizio. Sinner alla battuta mantiene il vantaggio. Medvedev mantiene la battuta. Sinner batte per il match
Sinner pareggia i conti vincendo il quarto set. Decisivo anche questa volta il nono game con il break di Jannik
Sinner vince il terzo set e riapre il match contro Medvedev. Nono game decisivo con il break dell'azzurro
Medveded vince 6-3 anche il secondo set in cui Sinner era riuscito a recuperare sul 5-1 il doppio break del russo.
Primo set al russo Medvedev che s'impone 6-3 grazie ad un doppio break al terzo e nono game.
Il numero quattro del mondo, reduce dall'impresa contro Novak Djokovic, dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev che in semifinale ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev al quinto set.