JESOLO, AUTO FINISCE IN UN CANALE: MORTI QUATTRO GIOVANI

Disgrazia a Jesolo questa notte, poco prima dell'una e mezza.

Quattro giovani sono morti stanotte a Jesolo dopo che la loro auto è finita in un canale a Ca' Nani.

A bordo c'era una quinta ragazza che si è salvata. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 43. La vettura è finita nel canale dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

I primi soccorsi sono stati dati da alcuni ragazzi stranieri di passaggio che sono riusciti a portare a riva la giovane ferita e altri tre ragazzi che però sono subito dopo morti.

I vigili del fuoco con l'autogru hanno agganciato l'auto e l'hanno estratta dall'acqua, recuperando l'ultima persona rimasta all'interno e morta anch'essa.

I giovani morti sono tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e i 23 anni e sono tutti della zona di San Donà