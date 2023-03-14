JET RUSSO COLPISCE DRONE USA SUL MAR NERO

Si alza la tensione tra Russia e Stati Uniti d’America.È arrivata la conferma dell’esercito americano della notizia dell’agence france presse: un jet russo SU-27 ha colpito l’elica di un drone statuni...

Si alza la tensione tra Russia e Stati Uniti d’America.

È arrivata la conferma dell’esercito americano della notizia dell’agence france presse: un jet russo SU-27 ha colpito l’elica di un drone statunitense «Reaper» sopra il Mar Nero, provocando lo schianto del drone in acque internazionali.

Agence france presse aveva sottolineato come l’attività sopra il Mar Nero fosse particolarmente intensa in questo periodo di conflitto.

«Questo incidente segue uno schema di azioni pericolose da parte di piloti russi che interagiscono con aerei statunitensi e alleati nello spazio aereo internazionale, anche sul Mar Nero.

Queste azioni aggressive da parte dell’equipaggio russo sono pericolose e potrebbero portare a calcoli errati e a un’escalation involontaria», si legge nella nota dell’Us Eucom.