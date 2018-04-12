Jocca richiama i fiocchi di formaggio fresco per corpi estranei metallici

Mondelez ha diffuso il richiamo volontario e precauzionale di numerose confezioni dei fiocchi di formaggio fresco magro Jocca per la possibile presenza di corpi estranei metallici. Sono stati ritirati dal mercato tutti i lotti con le date di scadenza fino al 27/06/2018 venduti nei formati:

2×150 g – EAN 8001590002407

2×175 g – EAN 7622210613455

175 g – EAN 7622210138088

Senza lattosio 150 g – EAN 7622210614827

jocca confezione doppia fiocchi formaggio frescoI fiocchi di formaggio Jocca richiamati sono stati prodotti da Mondelez Deutschland Snack Production nello stabilimento di Deller Weg 3, a Bad Fallingbostel, in Germania.

In un comunicato, l’azienda dichiara che “non appena è venuta a conoscenza di questa situazione, Mondelez International è entrata in contatto con le Autorità italiane competenti per informarle e procedere al richiamo volontario del prodotto come misura precauzionale.

Il richiamo è stato diffuso dalle catene di supermercati Bennet, Esselunga, Gros Cidac, Auchan, Crai, Decò, Sigma, Simply e Unicoop Tirreno.

Mondelez raccomanda ai consumatori che hanno acquistato i prodotti con le caratteristiche segnalate di non consumarli e rivolgersi al numero verde 800 055200, per concordare la modalità di ritiro e per eventuali rimborsi.