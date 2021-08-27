JUVE, ALLEGRI ‘RONALDO MI HA COMUNICATO IERI CHE NON HA INTENZIONE DI RESTARE ALLA JUVE. LA VITA VA AVANTI’

Ecco la conferma.Allegri, prima che arrivino domande sulla questione, interviene sul futuro di Ronaldo.E dice ufficialmente quel che tutti ormai sapevano: "CR7 mi ha detto che vuole lasciare la Juve....

Ecco la conferma.

Allegri, prima che arrivino domande sulla questione, interviene sul futuro di Ronaldo.

E dice ufficialmente quel che tutti ormai sapevano: "CR7 mi ha detto che vuole lasciare la Juve. Domani non ci sarà".

Queste le prime parole della conferenza stampa.

Si chiude quindi l'avventura di Ronaldo alla Juventus, l'avventura del portoghese in bianconero si ferma dopo 3 stagioni, condite da ben 81 gol in 98 presenze in campionato.

Dunque la partita con l'Udinese, con il gol annullato dal Var e l'ammonizione per comportamento non regolamentare, rimarrà l'ultima gara di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.